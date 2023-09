LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | titoli per Castellaro | Macchiati e Guicciardi

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:39 Manila Esposito paga un’uscita sporca sul doppio raccolto avanti e si ferma a 14.150, il potenziale di questo esercizio è comunque enorme. 16:36 Ottimo esercizio per Marco Sarrugerio, che stampa un solido 14.000. 16:34 Solito esercizio ai limiti della perfezione dal punto di vista esecutivo per Giorgia Villa: 14.400 (D:5.8, E:8.6). 16:32 Roberto Marzocchi apre la finale agli anelli con un 12.600. 16:30 Adesso si passerà alla finale agli anelli e a quella alle parallele asimmetriche,llo pazzesco a questi due attrezzi. 16:27 Questo il podio definitivo: 1.Edoardo De Rosa (14.650) 2.Andrea Canazza (14.300) 3.Andrea Mozzato (14.150) 16:24 Andrea Canazza dice addio alla medaglia d’oro con una grossa imprecisione in uscita, ma vince comunque l’argento con 14.300. 16:21 Mario ...

LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: gran chiusura con le finalità di specialità OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:44 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani con le f ...