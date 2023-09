LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | show di Maresca | Esposito e D’Amato!

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:06 Tsukahara, un avvitamento e mezzo collegato ad un avvitamento avanti (uscita di pedana), doppio raccolto e doppio carpio (uscita di pedana) per July Marano. 18:05 Adesso si passerà al corpo libero femminile e alla sbarra maschile. 18:02 Questo invece quello alla trave: 1.Manila(14.450) 2.Angela Andreoli (13.650) 3.Elisa Iorio (13.550) 17:59 Questo il podio al volteggio maschile: 1.Tommaso Brugnami (14.000) 2.Ares Federici (13.875) 3.Gabriele Verga (13.025) 17:56 Arianna Grillo chiude la finale alla trave con un 13.200, che le vale la quinta posizione. 17:53 Alessia Guicciardi paga una caduta su un elemento relativamente facile e si ferma a 11.700. 17:50 14.000 per Tommaso Brugnami, il giovane azzurro finisce alle spalle di Larduet Bicet, ma vince il titolo italiano. 17:47 Ottimo ...

Partenza dall'Hotel Riviera dei fiori alla Marina di San Lorenzo + esibizioni diritmica,...e prodotti tipici + distribuzione lumache + concorso 'Lumaca d'Oro' e gara delle lumache + '...La cinque giorni degli Assoluti torna domani, dalle 15.15, quando lo speaker Mattia Faccia darà il via alle finali di specialità, sempresulla tv della, col la telecronaca di Giorgia ...... che in collaborazione con Cesena Comix promette 'tanto divertimento con musica, illustratore, ... thai box, corsi die attività subacquee in piscina, anche per diversamente abili - ...

LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: gran chiusura con le finalità di specialità OA Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:44 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani con le f ...