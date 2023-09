LIVE Germania-Serbia 73-66 | Finale Mondiali basket 2023 in DIRETTA | Schroeder e Franz Wagner tengono i tedeschi a +7 | i balcanici non mollano

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-69 Avramovic spietato dall’angolo: bomba e -4! 73-66 Avramovic risponde subito e tiene laa -7! 73-64 Uscita perfetta dai blocchi di Andreas Obst: latorna a -9! 71-64 Petrusev sfrutta il fisico e torna a -7: time-out di coach Herbert! 71-62 Bomba di Avramovic su assist di Bogdanovic: doppia cifra per il serbo (10 punti) e -9! 71-59 Moritzbuca la difesa ed appoggia: reazione immediata della! 69-59 Avramovic schiaccia e riporta laa -10! Inizia l’ultimo quarto! Va in archivio anche la terza frazione: lasi presenta a 10? dal termine del match sopra di dodici lunghezze (69-57)! 69-57 Tap-in vincente di Moritz: ...