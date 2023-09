LIVE – Germania-Serbia 36-37 | Mondiali basket 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 10 settembre 2023) Ilindi, sfida valida come finale per il primo posto aidi. A sorpresa, l’incontro che assegnerà il titolo di campione del mondo sarà tra due squadre europee. Una “sorpresa” non tanto per il valore assoluto delle due squadre, nonostante i teutonici non siano mai arrivati così avanti e i serbi abbiano diverse assenze pesanti, quanto perché ci sono arrivate battendo (con ampio merito) due corazzate come Stati Uniti e Canada, rispettivamente. La palla a due è fissata alle ore 14:40 di domenica 10 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV...