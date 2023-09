LIVE Germania-Serbia 23-26 | Finale Mondiali basket 2023 in DIRETTA | Dobric out per infortunio | balcanici a +3 alla prima sirena

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia la seconda frazione! Finisce il primo quarto: dopo 10? laconduce per 23-26 sullanelladel Mondiale! 23-26 Boris Wagner brucia la difesa serba e tiene laa -3! 21-26 Marikonvic esce benissimo dai blocchi sulla rimessa dal fondo! 21-24 Avramovic attacca perfettamente il ferro: ancora +3, con meno di un minuto e mezzo! 21-22 2/2 per Dennis Schröder dlunetta: -1! 19-22 Altra bomba serba con Nikola Jovic: irimettono un possesso pieno di vantaggio sugli avversari! 19-19 Andreas Obst risponde con la stessa moneta: ancora ...

Diretta Germania-Serbia: dove vederla in tv e live streaming DAZN

La palla a due è fissata per le ore 14:40. Diretta testuale. 1Q LIVE - Grande avvio Serbia firmato dai due Jovic: Stefan da tre, Nikola in schiacciata per il 0-5 serbo. Risponde la Germania: Franz ...Finale inedita alla Mall of Asia Arena di Manila: Germania e Serbia si contendono lo scettro di Campione del Mondo 2023 FIBA. Sarà la prima volta della squadra tedesca di ...