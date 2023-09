LIVE – Djokovic-Medvedev 3-0 | finale US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 10 settembre 2023) Ile latestuale didel tabellone maschile degli US(cemento outdoor). Tutti aspettavano l’ennesimo atto contro Alcaraz, invece per Novak ci sarà la possibilità di prendersi la rivincita dellapersa due anni fa mentre stava inseguendo il sogno Grand Slam. Un match che si preannuncia altamente spettacolare, tra due tennisti che danno spesso vita a incontri equilibrati ed entrambi con personalità da vendere.prova a conquistare il suo terzo Slam stagionale, mentre il russo torna in unamajor a distanza di più di un anno e mezzo dalla sconfitta di Melbourne contro Rafa Nadal. I precedenti sono tanti e vedono Novak in vantaggio 9-5, ma quelle cinque ...

US Open, New York Arthur Ashe Stadium, finale Djokovic (SRB) Medvedev (RUS) Djokovic, alla quarta finale stagionale nei tornei del Grande Slam, va a caccia del 24esimo Major per eguagliare Margaret Smith Court.

La finale 2023 degli Us Open sarà il remake dell'epilogo del 2021, tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev, quando Nole fallì il Grande Slam (ANSA) ...Questa volta per Nole c'è in ballo il record di 24 titoli, come Margaret Court, ma Daniil ha già chiuso la porta della storia al rivale due anni fa ...