LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | svanisce il sogno olimpico per l’otto femminile Ai piedi del podio Rambaldi Sartori

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49 Allunga Florijn, che ora ha oltre 10 metri sulla seconda posizione. Vedremo quale sarà il ritardo della neozelandese ai 1000 metri. 14.47 Ai 500 metri è in testa Florijn, davanti a Rigney e Twigg. Dopo un’ottima partenza ha perso contatto l’americana. 14.46 Ottima partenza per Kohler. 14.45 Iniziata la Finale A del singolo senior! 14.43 Tutto pronto per l’inizio della Finale A. 14.41 Questa è la start list della Finale A del singolo senior: 1 BUL: Desislava Angelova 2 NZL: Emma Twigg 3 NED: Karolien Florijn 4 USA: Kara Kohler 5 AUS: Tara Rigney 6 LTU: Viktorija Senkute 14.38 Mancano solamente due gare alla conclusione deidi. La prossima Finale in scena sarà quella del ...

LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: pass olimpico per il doppio femminile. Attesa per Rambaldi/Sartori OA Sport

