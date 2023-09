LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | alle 13 05 si parte con il singolo PR1 maschile

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 Tutto pronto per lanza delPR1. 13.02 Questa la start list della Finale A delPR1: 1 ISR:Shmuel Daniel 2 GER: Marcus Klemp 3 GBR: Benjamin Pritchard 4 ITA: Giacomo Perini 5 UKR: Roman Polianskyi 6 AUS: Erik Horrie 12.59 L’Italia è già certa di concludere questa giornata con 3 pass olimpici: nella mattinata hanno conquistato la qualificazione Stefania Buttiglion e Silvia Crosio vincendo la Finale B del doppio senior femminile. Inoltre sono già certi del pass sia Rambaldi/Sartori che Giacomo Perini, protagonista nel PR1, specialità paralimpica. 12.56 Questo il programma completo delle Finali A di questo pomeriggio: 13.05 Finale A...

... Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 13:00: Mondiali - 4a giornata, Finali (diretta) da ... 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul ......00 Speciale: Mondiali Ciclismo The Best of Strada ore 07:55: Camp. Italiano Beach ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... competizione multisportiva con beach volley, canoa, ciclismo, ginnastica,, arrampicata,... Diretta instreaming anche su RaiPlay ...

I Giochi del Mediterraneo beach sprint in live streaming canottaggio.org

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 10 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dell’ottava ed ultima giornata di gare dei Mondiali 2023 di can ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 9 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della settima giornata di gare dei Mondiali 2023 di canotta ...