LIVE Atletica | Meeting Zagabria 2023 in DIRETTA | un buon Jacobs è terzo con vento contrario Derkach lotta nel salto triplo

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.03– È il momento deldi Dariya. 19.02 LANCIO DEL DISCO – A breve inizierà la gara femminile. Questa è la start list: 1 Izabela Da Silva BRA 2 Marija Tolj CRO 3 Melina Robert-Michon FRA 4 Daisy Osakue ITA 5 Liliana Cá POR 6 Shanice Craft GER 7 Sandra Perkovi? CRO 19.01 3000 METRI – Iniziata la gara! 19.00 3000 METRI – Sono 18 gli atleti al via di questa gara, di cui 2 lepri. 18.58 3000 METRI – In pista è la volta dei 3000 metri. 18.56– Prima posizione per Ricketts! La giamaicana ha saltato in 14.53, sopravanzando. 18.55– È il momento di Shanieka Ricketts. 18.54 110 M ...