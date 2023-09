LIVE Atletica | Meeting Zagabria 2023 in DIRETTA | si inizia con il lancio del disco Alle 18 32 tocca a Jacobs

(Di domenica 10 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 400 METRI – Si preparano ai blocchi le atlete. 18.01 Oltre alla gara deldelmaschile a breve inizierà anche la gara dei 400 metri femminili. Questa la start list: 1 Madeline Price CAN 2 Sharlene Mawdsley IRL 3 Henriette Jaeger NOR 4 Talitha Diggs USA 5 Candice McLeod JAM 6 Andrea Miklós ROU 7 Laviai Nielsen GBR 8 Kaylin Whitney USA 17.58 Questa odierna diè l’ultima tappa della World Athletics Continental Tour. Nella giornata di ieri hanno partecipato nel peso Leonardo Fabbri e Zane Weir, con il primo che è arrivato terzo. 17.55 Si partirà con la gara maschile deldel. Questa è la start list: 1 Christoph Harting GER 2 Martin Markovi? CRO 3 Lawrence Okoye GBR 4 Fedrick Dacres JAM 5 ...

LIVE Atletica, Meeting Zagabria 2023 in DIRETTA: Marcell Jacobs cerca la stoccata sotto i 10 secondi OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Zagabria 2023, tappa del World Athletics Continental Tour. La citt ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.07 La nostra diretta live così come il meeting "Van Damme" di Bruxelles termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di s ...