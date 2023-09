LIVE – Albinoleffe-Triestina 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 10 settembre 2023) Alle 18:30 è in programma il fischio d’inizio di. Entra nel vivo la seconda giornata del girone A di. Ottimista il difensore classe 1997 Riccardo Gatti: “Le sensazioni sono positive. Lunedì siamo andati a giocare sul campo di una squadra che punta a vincere il campionato e abbiamo disputato una buona prova, meritando un risultato positivo. Questo non mi ha stupito, perché da quando sono arrivato a Zanica ho sempre avuto buone sensazioni. Ero curioso di vedere se quello che avevo percepito in allenamento si sarebbe visto anche in campo, e posso dire che le attese sono state rispettate”. Carico Attilio Tesser: “Abbiamo analizzato la gara di lunedì sera, naturalmente gli aspetti negativi ma anche quelli positivi, perché i primi venticinque minuti per intensità e ...