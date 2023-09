L’Italia torni protagonista nelle scelte europee Parla Picierno

(Di domenica 10 settembre 2023) “Temo che il governo stia scegliendo di subire l’Europa, per poi scaricare su di essa responsabilità e limiti che sono propri delle politiche nazionali”. Ne è convinta la vicepresidente delmento europeo, Pinache a Formiche.net mette in fila tutte le sfide che attendono da un lato l’esecutivo sul piano interno e dall’altro sulle politiche. Considerando il fatto che, anche in vista delle prossime elezioni di primavera, i due piani saranno sempre più intrecciati. E l’orientamento verso un europeismo compiuto sarebbe una prospettiva auspicabile. La scadenza dellesi avvicina sempre di più. All’orizzonte sembra profilarsi uno scenario che potrebbe vedere una maggioranza molto diversa da quella attuale. Come vede il ruolo dei socialisti? Non credo affatto che ci troveremo di fronte ad una ...

'Sbaglia chi lascia il partito, ma sisubito a una ...'area riformista è in subbuglio. Anche le chat ribollono. 'Delle due,'... che ha scelto di aderire aViva. Di certo però c'è che, ..."Sbaglia chi lascia il partito, ma sisubito a una vocazione maggioritaria. Un Pd piccolo e radicale non serve". A dirlo in un'intervista a "Domani" è il presidente del Pd Stefano Bonaccini commentando la decisione degli esponenti ......città percepite come più pericolose sono Foggia (13esima n)... Come capita spesso,'uomo non ha sporto denuncia, ma ha invitato ... A vostro avviso esiste qualche possibilità che il ladro...