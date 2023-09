L' Italia rischia Euro 2024 | serve la pace tra San Siro e Donnarumma

Leggi su panorama

(Di domenica 10 settembre 2023) Il destro di Enis Bardhi, calciatore macedone di origine albanese, finito nella rete azzurra infilandosi sul palo lungo lasciato incustodito da, ha spalancato sotto i piedi dell’il baratro di una possibile eliminazione sulla strada dell’peo di Germania. Scenario da incubo, ma che di ritorno da Skopje non può più essere ignorato con un’alzata di spalle. E’ vero che potrebbero bastare una vittoria e un pareggio contro l’Ucraina e che, in ogni caso, il pass per gli spareggi è già garantito dalle prestazioni nella Nations League chiusa a giugno. Le scottature della Svezia (Ventura) e della Macedonia del Nord (Mancini) sono, però, troppo recenti per non obbligare a vivere col fiato sospeso quello che resta del cammino autunnale per unpeo in cui ci dobbiamo presentare da campioni in carica e invece ...