L’Italia di Spalletti è come quella di Mancini La Stampa

(Di domenica 10 settembre 2023)didi, scrive Paolo Brusorio per La. Ecco un estratto del commento di Nord Macedonia-Italia 1-1. Più che un campo di patate il terreno sembra una palude e noi ci siamo lentamente affondati, passo dopo passo. Inciampodopo inciampo. Errore dopo errore. Il nostro calcio è questo,avrebbe potuto anche vincere e sarebbe cambiata la classifica, dettaglio essenziale, non però il voto in grammatica. Non c’è Robertoin panchina e nemmeno la sua nazionale. Non è più brutta e nemmeno, purtroppo, più bella questa di Skopje. Semplicemente è la fotografia di un panorama triste e desolato. L'articolo ilNapolista.

Ed allora tutto diventa più difficile anche per uno scienziato come Luciano, accorso al capezzale di questa Nazionale, che è simbolo delle contraddizioni di un intero sistema.non ...Non è stato'esordio che sognava, Luciano, per questa sua nuova avventura da commissario tecnico dell'. Gli azzurri hanno infatti pareggiato 1 - 1 in casa della Macedonia del Nord , ...Non era solo il debutto perieri, anche'arbitro non aveva mai diretto prima. Le uniche squadre italiane arbitrate da Letexier erano stateUnder 19 (0 - 1 in casa con la ...