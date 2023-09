L’ipotesi della limitazione del porno ai minori in Italia | da soluzione a rischio

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 10 settembre 2023) «Dobbiamo rendere i siti responsabilicertificazione dell’età ma senza affidare loro i dati degli utenti. Ci serviremo di servizi terzi che dovranno monitorare l’applicazionelegge»: queste, in breve, le intenzioni manifestate dalla ministra Roccella e dal governo Meloni quando si tratta didell’accesso alai, che potrebbe sostanziarsi con l’utilizzo dell’app Yoti. Si tratta di una strada – quella– che, in altri Paesi, è già stata percorsa e che porta inevitabilmente una serie di conseguenze non volute; tra queste la più importante è quella che mette ala privacy degli utenti che, tra le altre cose, potrebbero essere profilati a livello governativo secondo il ...