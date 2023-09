L’inguaribile inadeguatezza di Zaniolo che regala la punizione del gol Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 settembre 2023) Non solo Donnarumma, ancheci ha messo del suo per consentire alla Nord Macedoni di pareggiare, come ricorda Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport. (L’Italia di Spalletti) inciampa sull’ormai inguaribile di, che, rimproverato dal tecnico per la sua scarsa applicazione al recupero sull’avversario, pensa bene di atterrare Elmas alle spalle a due metri dalla nostra area di rigore,ndo a Bardhi la posizione ideale per esprimersi come il macedone sa fare. se una cosa ha distinto il Napoli di Spalletti dalle altre squadre di serie A, non è il palleggio, ma il palleggio veloce. E tra il palleggio e il palleggio veloce c’è la differenza che passa tra Mancini e Lobotka, per dirne due. L'articolo ilNapolista.