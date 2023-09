Lindstrom è l’Under 23 più costoso in Serie A

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 settembre 2023) Il sito Transfermarkt.it , con la collaborazione di Zona Fanta, ha stilato la classifica dei dieci acquisti Under 23 più costosi dellaA in questa sessione di mercato estiva. In fondo alla classifica ci sono Parisi (Fiorentina), Natan (Napoli) e Bakker (Atalanta), acquistati per 10 milioni. Con 11,3 milioni c’è Weah della Juventus, figlio di George Weah. Ricoprono la sesta e la quinta posizione rispettivamente Isaksen della Lazio e Beltran della Fiorentina, acquistati per 12 milioni. Sopra di loro c’è Okafor (Milan), arrivato per 14 milioni. Sul podio, al terzo posto l’ex Valencia Musah, passato al Milan per 20 milioni; al secondo posto Touré dell’Atalanta, arrivato a Bergamo per 28 milioni; sulla vetta più alta del podio troviamodel Napoli, acquistato per 30 milioni per sostituire Hirving Lozano, tornato al ...