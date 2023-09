L’India si lega al Mediterraneo allargato L’Italia è nel progetto

Leggi su formiche

(Di domenica 10 settembre 2023) Durante la riunione del G20, è stato presentato un ambizioso piano infrastrutturale per colreal Medio Oriente e all’Europa. Questotrasformativo mira a stimolare la crescita economica e migliorare la cooperazione politica tra le nazioni partecipanti. Viene definito India-Middle Eas—Europe Economic Corridor, acronimo internazionale: Imec. In realtà il corridoio è doppio, biforcato in una porzione orientale che connette India e Golfo, e una settentrionale che colil Golfo all’Europa. Se ne sentirà parlare molto, perché è di fatto un’alternativa alla Belt & Road Intiative (Bri) e dunque ha una connotazione geopolitica concorrente con la Cina. “Questa è un’impresa monumentale”, ha sottolineato il presidente statunitense Joe Biden, che ha presentato l’opera in una sessione laterale al vertice ...