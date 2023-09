L' India al posto della Cina | così Europa e Italia cercano un' alternativa alla Via della seta

(Di domenica 10 settembre 2023) Al G20 di Nuova Dehli, in, la premier Giorgia Meloni ha annunciato l'addio ufficiale dell'nuova Via, il maxi piano di investimenti con cui lasta aumentando la sua influenza geopolitica. A fare da contrappeso a questo "sganciamento" potrebbe essere proprio...

... Pecco (3° al traguardo) è ancora in testa al Mondiale con 283 punti, a +36 su Martin e a +65 su Bezzecchi (sul podio con il 2°). La MotoGP torna in pista dal 22 al 24 settembre con il GP... Pecco (3° al traguardo) è ancora in testa al Mondiale con 283 punti, a +36 su Martin e a +65 su Bezzecchi (sul podio con il 2°). La MotoGP torna in pista dal 22 al 24 settembre con il GP...... l'annuncio del 'Corridoio economico- Medio Oriente - Europa' ha un grande significato politico e rappresenta una dimostrazione di forza da parte del governo Biden, che si èl'obiettivo ...

“Bharat” al posto di India al G20: Modi accelera sul cambio del nome del Paese Agenzia Nova

Si chiude un G20 che è servito più al premier indiano che agli altri Grandi. E il suo partito Bjp già annuncia che presto il paese cambierà nome: per ...Nel corso del G20 tenutosi in India è stato annunciato il raggiungimento dell'accordo su un nuovo corridoio economico che unisce l'India a Europa e Medio Oriente ...