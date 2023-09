... entrambi detentori del titolo 2022, eliminati prima della finale;Gauff che trova finalmente ... allo US Open 2021 quando si è schiantato contro Daniil Medvedev e la paura di compiere l'...... ha avuto motivo di emozionarsi in queste ultime due settimane con le lunghe trasferte di giocatori come Shelton, Fritz e Tiafoe ma soprattutto con l'esplosione definitiva della carismatica...... secondo il sito del torneo, che è dichiaratamente di parte, in questi quattordici giorniha ... dunque in tutti i major della stagione, ripete un'riuscita l'ultima volta nel 2016 alla GOAT ...

L'impresa di Coco Gauff agli Us Open AGI - Agenzia Italia

La 19enne di Delray Beach ha sconfitto in 3 set Aryna Sabalenk diventando è la più giovane americana a vincere gli Us Open dai tempi di Serena Williams nel 1999 ...NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Trionfa Coco Gauff. Vince in casa la beniamina del pubblico statunitense che, sui campi in cemento di Flushing Meadows, conquista il titolo femminile degli US Open ...