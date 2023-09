Lilli Gruber | «Il circo-show in tv non è fare giornalismo La Rai è irriformabile e la politica insaziabile»

non si risparmia quando si parla di Giorgia Meloni. A suo dire la prossima stagione della politica in tv 'sarà un delirio'. Il motivo lo spiega la stessa conduttrice di La7: 'La ...Scalda i motoriper la nuova stagione di Otto e mezzo, al via lunedì 11 settembre su La7, e alla festa del Fatto dà un assaggio della linea del talk show. La giornalista annuncia che la prossima stagione ...Dopo Elly Schlein è la volta di. La conduttrice di Otto e Mezzo , programma in onda su La7, pur di attaccare Giorgia Meloni ha preso di mira il compagno. La sua colpa Aver consigliato alle donne, visti gli alti ...

Lilli Gruber: «Il circo-spettacolo in tv non è fare giornalismo. La Rai Irriformabile» Corriere della Sera

La giornalista: «Meloni è presidente ma vive costantemente sulle barricate. E doveva avvertire Giambruno di evitare commenti inutili che l’avrebbero messa in imbarazzo» ...Torna la Festa del Fatto Quotidiano alla Casa del Jazz a Roma. Tre giorni di dibattit con politici, giornalisti e intellettuali.