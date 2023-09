Liliana Segre compie 93 anni. L'omaggio della politica e della società civile

(Di domenica 10 settembre 2023) su Tg. La7.it - Compleanno in famiglia per, che93il 10 settembre . Come d'abitudine per la senatrice a vita,festeggiato con i tre figli e i ...

Compleanno in famiglia per, che compie 93 anni il 10 settembre . Come d'abitudine per la senatrice a vita,festeggiato con i tre figli e i nipoti a Pesaro , meta delle sue vacanze estive. Tanti i messaggi ...Testimone vivente degli orrori della shoah. E' una dei 25 bambini italiani sopravvissuti, su 776, al campo di concentramento di Auschwitzcompie oggi 93 anni e come sua abitudine ha deciso di festeggiare in famiglia, con i tre figli e i nipoti a Pesaro, dove trascorre il periodo estivo e dove già aveva festeggiato lo ...

Liliana Segre compie 93 anni Agenzia ANSA

Liliana Segre compie oggi 93 anni e come sua abitudine ha deciso di festeggiare in famiglia , con i tre figli e i nipoti a Pesaro, dove trascorre il periodo ...MILANO - Liliana Segre compie oggi 93 anni e come sua abitudine ha deciso di festeggiare in famiglia, con i tre figli e i nipoti a Pesaro, dove trascorre il periodo estivo e dove già aveva festeggiato ...