Lili Gruber contro Meloni | «Non rinnega il fascismo? Forse teme di perdere consensi Giambruno l’ha imbarazzata»

Leggi su open.online

(Di domenica 10 settembre 2023) «Ora è presidente del Consiglio, ma ugualmente vive costannte sulle barricate: in tempi così critici avremmo bisogno di non dividere il Paese in amici e nemici». Questa la critica mossa daa Giorgia, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera a cura di Aldo Cazzullo. La giornalista ed ex parlamentare rincara la dose: «Sembra le risulti difficile togliersi l’abito della comiziante d’opposizione per mettersi quello istituzionale di premier», e illustra la sua visione a poco meno di un anno dall’insediamento del governo di centrodestra. Secondo, su Nato e conti pubblici, l’esecutivo «ha le mani legate, e quindi si muove in continuità con i precedenti governi, come in sostanza anche nei rapporti con l’Europa. Siamo lontani dalla propaganda sovranista di quando stava ...