Libri | “Una storia d’acqua” di Edward Wilson-Lee vince il premio di MARetica  

(Di domenica 10 settembre 2023) Un romanzo storico ambientato nel ‘500 in Portogallo, nazione di navigatori che va «scoprendo» una terra dopo l’altra, ampliando ogni giorno la mappa del mondo conosciuto: protagonisti il filosofo Damião de Góis e il vagabondo Luis Vaz de Camões, cacciato di porto in porto, ricercato dal Mozambico al Giappone, che sarà celebrato come il poeta nazionale portoghese, interpreti degli impulsi contrastanti della curiosità e della diffidenza.“Una” di-Lee (edito da Bollati Boringhieri) ha vinto ildi MARetica per la migliore narrazione di mare al termine di tre giornate di sport e cultura sull’isola di Procida. A decidere la giura presieduta da Valeria Parrella e composta dalle scrittrici Daria Bignardi ed Elisabetta Montaldo, dallo scrittore Alessandro Baricco, dallo ...

... e invece c'è chi lo ha vissuto veramente e può ancora raccontarlo, come la fisioterapista Julie McSorley, 58 anni, che èdelle poche persone in carne ed ossa, al di fuori deidi fiabe e ...... adatta a lettori dai 12 anni in su, approfondisce le contraddizioni e i misteri delle azioni degli adulti dal punto di vista digiovane ragazza. Lista dei migliorisulla sfortuna per ...... 60milacustoditi nella nuova Biblioteca diocesana Posted on 8 Gennaio 2019 Author Redazione ... "Scopo primario della Biblioteca - si legge in[…] Cultura e Spettacoli Roberto Centazzo ...

Libri, “Una storia d'acqua” di Edward Wilson-Lee vince il premio di ... Il Denaro

Si chiama All you can wear e con 18 euro puoi prendere tutti i vestiti di seconda mano che riesci a infilare in una borsa ...Colloquio con Domenico Rosaci, professore all’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, attento studioso del pensatore della Tradizione autentica, da non ...