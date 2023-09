Leyla Martinucci | chi è l’ex e ultima fidanzata di Massimo Ranieri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 settembre 2023)di, con cui ha condiviso un amore durato all’incirca otto anni nei primi anni Duemila. L’unione tra l’suscitò scalpore per via della loro differenza d’età (lei ha 36 anni in meno rispetto all’artista), ma la loro storia ha comunque vissuto pagine di profonda passione e di sincero amore. A confessare la fine della loro relazione era stata proprio la stessa ragazza sulle pagine del settimanale “Di Più”, diretto da Osvaldo Orlandini ed edito da Cairo Editore: “Io eormai siamo lontani, però tra noi è rimasto l’affetto”. Tanto che lo stesso, ogni volta in cui ha ...