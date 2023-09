(Di domenica 10 settembre 2023) Zero punti in classifica per ladopo le prime quattro giornate, mentre ilne ha quattro, frutto della vittoria del match di andata e del pareggio in Croazia. E’ stata la tornata di giugno a rovinare i piani dei Dreigiau Coch che possono ancora sperare nella qualificazione ma ovviamente devono vincere questa partita InfoBetting: Scommesse Sportive e

Gruppo D : Turchia 10 (5), Croazia 7 (3), Armenia 7 (4),4 (4),0 (4). Gruppo E : Albania 10 (5), Repubblica Ceca 8 (4), Moldavia 8 (5), Polonia 6 (5), Far Oer 1 (5). Gruppo F : ...2 (ore 20.45) Incontro valevole per la sesta giornata del Gruppo D delle qualificazioni agli Europei del 2024. Laviene dalla sconfitta esterno per 5 - 0 contro l'Estonia ...Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:vs[Gr. D]: Paolo Ciarravano I slanda vs Bosnia Erzegovina [Gr. J]: Alessandro Sugoni Slovacchia vs Liechtenstein [Gr. J]: ...

Lettonia-Galles (Campionato europeo, 11-09-2023 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Eccoci tornati con la schedina del giorno, nella quale saranno inseriti i match validi per le qualificazioni ad Euro 2024 di lunedì 11 settembre ...Tra le gare in programma domani lunedì 10 settembre c’è anche quella fra Lettonia e Galles, che si affronteranno alle ore 20:45 allo Skonto Stadium per il girone D. I padroni di casa sono il fanalino ...