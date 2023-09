Leone d’Oro a Venezia | cosa non dimentica il film di Garrone sui migranti

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 10 settembre 2023) L’ultima fatica di Matteo, che non ho ancora visto e quindi lo so, dovrei solo stare zitta, sarà sicuramente unbellissimo. Un racconto lirico e corale, di quelli che ti fanno scendere la lacrima alla fine, o anche in mezzo, anzi no, sicuramente già all’inizio…prima ancora di vedere i titoli di testa. Perché davanti acome questo, ti devi sentire traboccante di emozione a prescindere, solo ad ammirarne la locandina, perché cavolo, come si può non partecipare umanamente a quella grande saga del dolore messa in scena un giorno sì e uno no dai media quando si parla deie della loro epopea? Lo so dovrei stare zitta e aspettare di vedere ilaltrimenti si fa come con il libro di Vannacci di cui tutti hanno parlato senza averlo letto, ma cavolo, “scopro” che ad aver ispirato la ...