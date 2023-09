L' emergenza clandestini unisce Meloni e Sunak | il patto al G20

(Di domenica 10 settembre 2023) Il primo ministro britannico Rishiha «unito le forze» con il presidente del Consiglio Giorgiaper spingere per una stretta contro le migrazioni illegali, sostenendo che riscontra «sempre più interesse» tra i leader europei per accordi come il memorandum d'intesa siglato da Londra con il Ruanda, per esaminare in quel Paese le richieste di asilo nel Regno Unito. A riportarlo è il Telegraph, che ricorda pure cheha accettato di prendere parte ad un incontro in India per sostenere misure contro la crescente migrazione illegale. Parlando al G20 a Nuova Delhi,ha indicato che lui eutilizzeranno la presidenza italiana del G7, l'anno prossimo, e la presidenza che lui stesso avrà di un incontro di leader europei (il vertice della Comunità Politica Europea previsto nella ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato una disposizione legislativa per far fronte all'emergenza connessa all'incremento dei flussi migratori verso le Pelagie e l'isola di Lampedusa, divenuta punto di transito privilegiato per i migranti che tentano di raggiungere l'Ue dalle coste nordafricane.

I residenti di Lampedusa chiedono sicurezza: disposto un nuovo piano speciale dopo l'aggressione da parte di un tunisino ai danni di un poliziotto in vacanza.