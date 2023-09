Leigh | 36enne morto ad Avellino | l’appello per il ritorno della salma in Gambia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso 8 settembreBa, un ragazzono di 36 anni, èall’ospedale Moscati di. Ba era arrivato nel 2016 e da qualche giorno l’Italia gli aveva riconosciuto la protezione speciale. Era un ragazzo come tanti, amici, vita, amore, sogni e speranze. I sogni e le speranze di Ba si sono, però, infranti su una diagnosi di tumore che lo ha portato via troppo presto. Ba dalla diagnosi aveva un unico desiderio: tornare a casa. Gli ultimi mesisua vita avrebbe voluto trascorrerli guardando i luoghi ed i volti di quel Paese natale che lo aveva visto partire in cerca di una vita dignitosa, di quei diritti calpestati da povertà, guerre e sfruttamento.Avremmo voluto poter aiutare Ba a realizzare quest’ultimo desiderio ma il tempo ci ha battuto. Per questo ...