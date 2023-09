Lecce | problema alla spalla per Krstovic in Montenegro-Bulgaria | l’attaccante esce in barella

(Di domenica 10 settembre 2023) Brutte notizie in casadalle qualificazioni agli Europei 2024. Il nuovo centravanti scovato da Corvino,, è uscito indopo essere caduto male in un contrasto aereo.spper il giocatore del, nel corso della sfida con la, che dovrà fare ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio. SportFace.

...Filtra apprensione aper le immagini di Nikola Krstovic , uscito in barella nella sfida tra il suo Montenegro la Bulgaria. L'attaccante dei salentini è stato costretto al cambio per un......27 Redazione Attualità , Evidenza 0 146- Mamma Milena lavora tutti i giorni e per fortuna - ... Soluzione ad unche invece è un diritto e che dovrebbe essere garantito sin dal primo ...(Voto: 7; Acquisti 21,8 milioni; Cessioni 25,7 milioni) Non sarà di certo il mercato dello ... la Serie A ha qualcheChi vince il campionato Nate Silver dice (ancora) Inter

Apprensione Lecce: Krstovic esce in barella in Nazionale. Problema alla spalla TUTTO mercato WEB

Nel corso dell’amichevole andata in scena oggi, uno dei titolari ha subito un grave infortunio che preoccupa lo staff medico del club.Salernitana, Dia si ferma durante l'allenamento con la Nazionale senegalese Il calciatore alla vigilia di Lecce aveva lamentato fastidi al ... ha dovuto lasciare anzitempo l'allenamento di squadra per ...