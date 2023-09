Lecce | è arrivato Sansone | domani le visite mediche – FOTO

(Di domenica 10 settembre 2023) Nicolain quel dilecon il club giallorosso per lui –Come comunicato dallo stesso, Nicolanella giornata di oggi nel Salento. ?????? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ! L’esterno offensivo classe ’91 nella mattinata disi sottoporrà alledi rito. pic.twitter.com/09UuY5NKbz — U.S.(@OfficialUS) September 10, 2023lecon la società giallorossa per lui, pronto a ripartire dopo l’addio al Bologna.

Anche se non èil gol, l'attaccante di Sarri ha dimostrato, ancora una volta, tutta la sua ... Contro il, alla prima giornata di campionato, si è guadagnato un nove e mezzo frutto del gol ...(Voto: 7; Acquisti 21,8 milioni; Cessioni 25,7 milioni) Non sarà di certo il mercato dello ...a costo zero dalla Salernitana. FROSINONE (Voto: 7; Acquisti 4,4 milioni; Cessioni 12 ...... squadra importante' 10/09/2023 - 13:13 Redazione Sport 0 27- Per la Virtus Francavilla di ... Èpochi giorni fa da svincolato, deve mettere su minuti e condizione. Si è presentato molto ...

Nikola Krstovic sostituito durante Montenegro-Bulgaria valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Tifosi del Lecce in ansia prima del comunicato del club salentino che fa chiarezza e fa tirare un ...Uno dei protagonisti di questo inizio di stagione di Serie A è uscito in barella a causa di un infortunio grave.