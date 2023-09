Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 settembre | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 10 settembre 2023) Aperture dei giornali dedicate al terrificante terremoto che ha colpito Marrakech, in Marocco. Magnitudo 6.8: oltre 1.300 vittime a causa del violentissimo sisma. La Farnesina: i nostri connazionali stanno bene. Sui giornali sportivi spazio al deludente pari, alla prima di Luciano Spalletti come ct, in casa della Macedonia del Nord (1-1)