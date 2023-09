Le pillole di Polly | recensione di Il castello di Blandings | P G Wodehous

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 settembre 2023) “È mai possibile che un povero pari d’Inghilterra non abbia mai un attimo di pace? Paragonate con le mie, le ragioni per cui, dai banchi del senato romano, Cicerone si lamentava dei costumi dei patrizi erano quisquilie!” tuona il pur mite Lord Clarence, pressappoco al nono posto nella successione genealogica dei conti di Emsworth. Il destino crudele, infatti, sembra farsi beffe del povero, ricco Sir, e si diverte a privarlo della possibilità di vivere come vorrebbe, ossia trascorrendo le giornate a leggere saggi sull’alimentazione delle scrofe da concorso o a vagare come un ectoplasma per i freschi e fioriti vialetti del giardino del suo. E per di più il fato beffardo, per tormentarlo, ha scelto il peggiore dei modi. Infatti, gli infligge l’indesiderata compagnia del suo secondogenito, l’ineffabile Frederick, che non contento di infischiarsene degli animali da ...