(Di domenica 10 settembre 2023) Marine Le Pen sarà ail 17 settembre: l'annuncio del leader del Rassemblent National in un video condiviso da

Marine Le Pen ospite a Pontida: «Con Salvini per combattere per la libertà» Corriere della Sera

Marine Le Pen sarà a Pontida il 17 settembre: l'annuncio del leader del Rassemblent National in un video condiviso da Salvini ...Matteo Salvini non arretra di un centimetro e anzi rilancia la sua idea: ovvero che i moderati italiani stiano al fianco di Marine Le Pen. Della destra vera. Il leader francese ha dato in queste ore ...