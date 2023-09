Le due bombe tossiche con cui Giuseppe Conte affonda l' Italia | l' affondo di Capezzone

(Di domenica 10 settembre 2023) Dueminacciano i conti pubblici del nostro Paese. Duei cui effetti si stanno già facendo drammaticamente sentire: il reddito di cittadinanza e il Superbonus, con tutte le storture che si portano appresso. Due enormi fandonie difese a spada tratta dal leader grillino ed ex premier,. Secondo Daniele, un'eredità tossica, quella che ci lascia il "Movimento Cinque buchi", che inquina i conti pubblici e anche il dibattito politico. Ecco in che modo. Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Daniele

Nella seconda frazione l'Umana piazza un parziale di 8 - 0 (di Bozzetto) e con Martini rimette il naso avanti 25 - 27. Si gioca sui binari dell'equilibrio, con qualche seconda opportunità ...... dal maggio del '93, la sua fazione oltranzista riprese a far esplodere le[...] in modo che ...davanti giudici il 27 gennaio del 1998 - L'Italia si era quasi in ginocchio perché erano morti...... proprio come leatomiche e i satelliti fra gli anni Quaranta e Cinquanta del sec. XX. Essa sarà la forza principale che dividerà il pianeta in, oppure la forza trainante di molteplici ...

Ragazzi fanno esplodere una bomba carta: 21enne perde un braccio, feriti altri due giovani di 16 anni Il Fatto Quotidiano

Illesi, ma sotto choc, altri due ragazzi. È quanto successo nel pomeriggio di sabato ... si è ritrovato in possesso (ancora non è chiaro come) della bomba carta e ha cercato di farla esplodere. Agli ...Nel 1944 sulla rivista Astounding Science Fiction uscì “Deadline”, che parlava di un'arma nucleare e fece preoccupare l'FBI ...