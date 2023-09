Lazio | Provedel è il miglior portiere in Serie A | il dato

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 settembre 2023) Il 2023 di Ivanè sicuramente da incorniciare e a confermare le sue ottime prove in campo ci sono anche i numeri che lo rendono ile inA Il 2023 di Ivanè sicuramente da incorniciare e a confermare le sue ottime prove in campo con laci sono anche i numeri che lo rendono ile inA. Il classe ’94 ha una percentuale di parate davvero importante: 76,2% di parate in 41 presenze, 109 su 143 tiri subiti. Dietro di lui ci sono Szczesny 73,5%; Onana 71,8% e Meret 71,6%. La prossima sfida si chiama Champions League.