Lavrov | ' il G20 è stato un successo'

(Di domenica 10 settembre 2023) Il ministro degli Esteri della Russia Sergejha definito "un" il G20 di New Delhi, concluso con una dichiarazione condivisa da tutti i leader in cui non c'è una critica diretta all'...

Il ministro degli Esteri della Russia Sergejha definito "un successo" ildi New Delhi, concluso con una dichiarazione condivisa da tutti i leader in cui non c'è una critica diretta all'aggressione di Mosca all'Ucraina. "Siamo ...... confermando di avere intenzione di spedire l' invito a Mosca per il prossimo. Lula ha quindi ... Xi Jinping, Cyril Ramaphosa, Narendra Modi e il ministro degli Esteri russo Sergeial 15° ......a metà agosto che Putin stava valutando la possibilità di partecipare di persona al vertice del... nel febbraio 2022, ma alla fine è toccato al suo ministro degli Esteri, Sergei, partecipare ...

(ANSA) - NEW DELHI, 10 SET - Il ministro degli Esteri della Russia Sergej Lavrov ha definito "un successo" il G20 di New Delhi, concluso con una dichiarazione condivisa da tutti i leader in cui non ...Putin, nonostante il Cremlino insista sulla nullità del mandato di cattura, ha già saltato i recenti incontri internazionali, decidendo di inviare il suo ministro degli Esteri Serghei Lavrov a Nuova ...