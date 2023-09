Lavoro | Istat | “Forza lavoro in Italia sta invecchiando”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 10 settembre 2023) (Adnkronos) – Continua a invecchiare laina causa anche del calo demografico. Secondo i recenti dati dell’, le persone attualmente occupate tra i 15 e i 34 anni a luglio 2023 sono appena 5,3 milioni con un calo di quasi 2,4 milioni (2.366.000 unità) rispetto a luglio 2004, ovvero l’anno in cui è iniziato questo tipo di calcolo delle serie storiche. Tra i 50 e i 64 anni lavorano 8.667mila persone e 735mila lavoratori hanno almeno 65 anni. Il tasso di occupazione per la fascia tra i 50 e i 64 anni è incrementata passando dal 42,3% al 63,3%, con un aumento di 1,3 punti solo nell’ultimo anno. Gli occupati in questa fascia sono cresciuti di 300mila unità nell’ultimo anno – ovvero da 8,36 a 8,66 milioni – su 362mila occupati in più nel complesso dei lavoratori. il Giornale ...