L’autunno è alle porte e l’hair cut dietro l’angolo | quali le ultime tendenze?

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 10 settembre 2023) Life&People.it Il cambio di stagione porta con sè, da sempre, una ventata di rinnovamento, nella vita in generale come nei look. Anche se l’estate la fa ancora da padrone, ci si prepara già ad accogliere, la stagione dei colori caldi e delle novità, anche in fatto di hairstyle. Le sfilate e gli eventi mondani, complice il Festival del Cinema di Venezia, hanno permesso di capiresaranno le macroper i tagli di capelli di quest’autunno. Le parole chiavi a cui ispirarsi per dare alla chioma una nuova personalità sono due: originalità e semplicità. Le ispirazioni per i prossimi mesi non mancanosia per chi porta i capelli corti, lunghi o anche medi, tutte con un comun denominatore: ricordare l’estate guardando però al ritorno in città nelle forme come nei colori. Per2023 si punta su ...