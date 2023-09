Lautaro Martinez | Scaloni fa un favore all’Inter? Viva un’ipotesi!

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 settembre 2023)è impegnato con la sua Argentina nelle gare di qualificazione al prossimo Mondiale del 2026. Tra sei giorni ci sarà il derby Inter-Milan? ?potrebbe sedersi in panchina contro la Bolivia martedì sera. A riferirlo i colleghi di Olé. L’Argentina, dopo aver vinto contro l’Ecuador 1-0, giocherà a La Paz, a oltre 3000 metri dal livello del mare., titolare nell’ultima uscita, va verso la panchina per dare spazio a Julian Alvarez. Lionel, dunque, potrà fare un piccoloe a Inzaghi in vista dell’atteso derby di Milano con Milan, previsto per sabato 16. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...