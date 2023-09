L’AlbinoLeffe toppa la prima in casa | la Triestina vince 1-2 allo Stadium

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 settembre 2023) Zanica. Laindel2023/24 è un flop. I blucelesti incassano la sconfitta dalla, che1-2e lascia la squadra di mister Lopez ferma ad un solo punto, quello conquistato allauscita con il Vicenza. La sconfitta matura nella ripresa, in maniera beffarda: la pennellata di Saltarelli da sinistra – è stato confermato come quinto, nessun cambio rispetto a sei giorni fa – pesca il taglio di Gusu che sul secondo palo beffa portiere e difensore facendo l’1-0 al 63?. Due minuti dopo, però, scatta la rimonta friulana. Fa tutto Lescano, chebatte Gatti a centro area per infilare in rete il cross di D’Urso, poi al 75? l’argentino si inventa anche il raddoppio: nuovamente inescato da ...