Anzi per dirla con i versi del, "sarà la donna a salvare il mondo". Non a caso Crialese per interpretare la madre di Adriana ha optato per Penelope Cruz. È impossibile non farsi ...Anzi per dirla con i versi del, "sarà la donna a salvare il mondo". Non a caso Crialese per interpretare la madre di Adriana ha optato per Penelope Cruz. È impossibile non farsi ...Anzi per dirla con i versi del, "sarà la donna a salvare il mondo". Non a caso Crialese per interpretare la madre di Adriana ha optato per Penelope Cruz. È impossibile non farsi ...

Laforgue, il poeta della Luna nella nuova frontiera dello sguardo Il Manifesto

Una tuberculosis acabaría con la vida de Jules Laforgue, una de las voces que le cantó a la melancolía, la soledad y la resignación. Nació el 16 de agosto de 1860 y murió el 20 de agosto de 1887.