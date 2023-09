Labbra scarlatte

Leggi su panorama

(Di domenica 10 settembre 2023) La storia del rossetto inizia oltre 5.000 anni fa. La prima tinta rossa per lesarebbe infatti stata creata in Mesopotamia, frantumando pietre preziose. Successivamente i rossetti sarebbero stati realizzati con alghe rosse e scaglie di pesce o, come durante il regno di Cleopatra, con cocciniglia e uova di formica schiacciate. In quegli anni il rossetto non aveva solo scopi estetici, era infatti considerato un amuleto di protezione e forza. Dopo un periodo di declino durante il Medioevo - la Chiesa aveva demonizzato l’utilizzo del rossetto rosso, associandolo al peccato e alla lussuria - nel XVI secolo, Elisabetta I d’Inghilterra ne reintroduce l’uso, ma esclusivamente all’interno della corte reale. Basti solo pensare che nel 1770 in Inghilterra una legge stabiliva che un matrimonio poteva essere annullato se una donna indossava il rossetto prima del giorno ...