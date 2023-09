La rivoluzione idroponica parte dalla Puglia | dove sorgerà la prima fattoria acquaponica d’Europa

Leggi su tpi

(Di domenica 10 settembre 2023) Allevare pesci e coltivare piante in un unico ambiente, con uno sguardo alla sostenibilità e all’ecologia:in Italia, più precisamente a Castellana Grotte, in provincia di Bari, la, che unisce l’acquacultura (l’allevamento del pesce) all’(la coltivazione di piante senza suolo) in un ambiente a riciclo idrico chiuso e continuo grazie a un impianto innovativo capace di riutilizzare i reflui. Il progetto sperimentale si servirà delle acque depurate dall’Acquedotto Pugliese (Aqp) per la produzione agricola di lattuga e l’allevamento della Tilapia, il pesce più consumato al mondo, con un risparmio idrico del 90%, un consumo di energia elettrica limitato, bassissime conseguenze negative sull’ambiente e la completa eliminazione dei reflui ...