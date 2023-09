La proposta di matrimonio tra due sconosciuti sul red carpet del Festival di Venezia è virale Ma resta la domanda | perché sul tappeto rosso sfila chiunque?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Il reddeldieletto a luogo delle proposte di. Sta girando su Twitter da diverse ore una foto in cui un signore calvo con giacca chiara, pantaloni neri e scarpe sportive bianche s’inchina davanti ad una signora in elegante vestito nero e borsetta gialla fluo. L’uomo tiene nella mano destra una scatolina aperta dentro la quale fa bella mostra un anello. Probabile si tratti di unaufficiale di, un po’ come avvenne, sempre sul reddel Lido tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni un anno fa. E mentre i commentatori impazziscono, sorge spontanea la solitache ci stiamo ponendo da qualche anno a questa parte, amplificata ulteriormente quest’anno con la mancanza di star statunitensi sul ...