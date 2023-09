La nuova malattia di chi guarda spesso lo smartphone | sindrome del text neck | riconosci i sintomi

Leggi su chedonna

(Di domenica 10 settembre 2023) Il protratto utilizzo dei dispositivi elettronici può portare gravi danni fisici. Ecco l’ultimache preoccupa gli esperti, tablet e dispositivi elettronici in generale sono diventati ormai una propaggine del nostro corpo. Li utilizziamo per qualsiasi motivo: dal lavoro allo svago, passando per le relazioni amicali e sentimentali. Ma un utilizzo così massivo porta dei danni alla salute che non possiamo e non dobbiamo ignorare. Ecco lache affligge chiil cellulare. Unacolpisce chi utilizza troppo lo– (chedonna.it)Si chiamae, attenzione, può colpire chiunque. Non pensiate che a essere in pericolo siano solo i giovani ...