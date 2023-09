La necessità di andare oltre al generale Vannacci | destra | Antonio Socci traccia la via

(Di domenica 10 settembre 2023) Il libro delRoberto, Il mondo al contrario, resta il caso politico di questa estate che volge al termine. E questo caso, secondo, alladeve insegnare qualcosa. Già, perché se il problema della sinistra è il disprezzo per la pancia del Paese, dall'altra parte al contrario il rischio è quello di pensare che fermarsi al popolo del "bar Italia" sia l'unica via per rappresentare la maggioranza. Insomma, perlanon deve fermarsi a: l'obiettivo deve essere quello di "" al caso dell'estate. Clicca qui, registrati gratuitamente a Liberoquotidiano.it e leggi il commento di

...dei cimiteri Manuel Venturelli per l'impegno costante per far fronte a tutte leche ... voglio ringraziare tutti i liguri che hanno raccolto il nostro appello e quest'estate, prima di...Il debutto di Spalletti è da dimenticare, perché la sua Italia non riesce adoltre a un ... Un atteggiamento più propositivo, considerando ladei padroni di casa di scoprirsi, avrebbe ...... anche contraddittorio, del riformismo messo in campo negli ultimi dieci anni', Schlein risponde, sorridente ma netta: 'Quando qualcuno decide divia è sempre un dispiacere, ma se qualcuno non ...