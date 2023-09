La malattia di Cesara Buonamici | ecco quale problema ha avuto | le sue precisazioni

(Di domenica 10 settembre 2023)è stata colpita da unaall’occhio nota come nevralgia del trigemino. Nel 2006, la giornalista e celebre conduttrice del Tg5, ha condiviso pubblicamente la sua esperienza, durante laper un certo periodo dovette presentare le notizie con un occhio praticamente socchiuso. Ladiha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LadiBuonamici, ecco quale problema ha avuto La Buonamici fu affetta da una patologia famosa come nevralgia del trigemino, una condizione neuropatica che causa un dolore acuto e ......centri di riferimento in Italia nella lotta a questache colpisce una donna su otto nell'arco della vita". Qualche piccola anticipazione: ci saranno molti amici ospiti sullo schermo e...LadiBuonamici, ecco quale problema ha avuto La Buonamici fu affetta da una patologia famosa come nevralgia del trigemino, una condizione neuropatica che causa un dolore acuto e ...

La malattia di Cesara Buonamici, ecco quale problema ha avuto: parla lei Blog Tivvù

La Buonamici fu affetta da una patologia famosa come nevralgia del trigemino, una condizione neuropatica che causa un dolore acuto e lancinante, spesso descritto come una sensazione simile a una ...La giornalista ha anche avuto alcuni problemi di salute a causa di una malattia all’occhio. Le fu infatti diagnosticata una nevralgia del trigemino, si tratta di un’affezione neuropatica che provoca ...