La Juve prova a concludere il caso Vlahovic | la strategia del club bianconero - Top News

(Di domenica 10 settembre 2023) Secondo la Gazzetta dello Sport, l'idea delè quello di riuscire a prolungare il contratto ancora per una stagione (in questo momento il contratto scade nel 2026) e di spalmare fino al 2027 l'...

Da possibile 'sacrificato' di mercato al rinnovo di contratto. Dusan Vlahovic rimanere un giocatore fondamentale per la Juventus e ora i dirigenti bianconeri stanno facendo di tutto per riuscire a ...... tra i più in palla dell'inizio di partita: l'exnel primo quarto d'ora crea due palle gol ... Per ritrovare un po' la retta via il Gassinoa metterci centimetri e muscoli in mezzo al campo, ...Ora, a settembre inoltrato, la posizione di Vlahovic a Torino sembra essere radicalmente cambiata: l'incontro fissato con l'entourage del giocatore ne è lapiù tangibile.e Vlahovic ancora ...

La Juve prova a concludere il “caso Vlahovic”: la strategia del club ... Sportevai.it

1ª GIORNATA - I blucherchiati espugnano il campo del Torino con un gol per tempo (con le firme di Vitali e Hoxha), rimpianti granata per il ...A tal proposito arriva il parere di Luciano Moggi La stagione di Serie A è ancora agli albori ma il primo quadro è già possibile da tracciare col grande avvio di Milan ed Inter, un Napoli che ha da ...