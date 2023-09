La DelFes Avellino saluta la Supercoppa | passa Cassino

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTermina l’avventura indi Serie B Nazionale 2023 per la. La formazione irpina, cade contro la BCPcon il finale di 65-56. La squadra coach Andrea Auletta è parsa più in palla, rispetto al roster irpino che ha faticato nella costruzione del gioco, in difesa e nelle idee. Tra i migliori in campo per, conferma per Matias Bortolin, altalenante la prova offerta Nikolic. Male Burini in cabina di regia, out Santucci. Archiviata l’eliminazione in Supercopppa, la squadra di coach Andrea Crosariol in vista dell’esordio stagionale contro Fiorenzuola tra venti giorni. Il tabellino,Serie B Nazionale Primo Turno BPC Virtus– Del Fes65-56 Parziali: 9-16, 17-8, ...